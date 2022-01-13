防汛应急知识：遭遇暴雨引发的次生灾害该如何自救

暴雨是指短时间内产生较强降雨(24小时降雨量≥50毫米)的天气现象，在我市以7月至8月为多。

暴雨是指短时间内产生较强降雨(24小时降雨量≥50毫米)的天气现象，在我市以7月至8月为多。长时间的暴雨容易产生积水或径流淹没低洼地段，不仅会形成洪涝灾害，还会引发山体滑坡、泥石流等次生灾害。

●山体滑坡

80%以上的山体滑坡是由强降雨引发的。如何应对山体滑坡？当处于滑坡范围内时，要保持冷静，行动迅速，以向滑坡两侧跑离为最佳。当遇到无法跑离的高速滑坡时，抱住大树等固定物是有效的自救方式。

●泥石流

除地形和地质条件外，泥石流的发生主要是受连续降雨、暴雨，尤其是特大暴雨的激发。因此，泥石流发生的时间与集中降雨时间一致，具有明显的季节性，一般发生在多雨的夏秋季节。

如何判断泥石流的形成？河(沟)床中正常流水突然断流或洪水突然增大，并携带着柴草、树木，可确认河(沟)上游已形成泥石流。此外，深谷或沟内传来类似火车轰鸣声或闷雷声，可认定泥石流正在形成。

如何应对泥石流？首先，一定要设法从房屋里跑出来，到开阔地带。其次，发现泥石流后，要马上向泥石流垂直方向的山坡上面爬，不要向泥石流的流动方向走。最后，要选择平整的高地作为营地，尽可能避开有滚石和大量堆积物的山坡，不要在山谷和河沟底部扎营。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营）