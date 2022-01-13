洛阳市地质灾害气象风险预警

洛阳自然资源和规划局今日发布区域地质灾害气象风险预警和镇(乡)地质灾害气象风险预警。

洛阳自然资源和规划局今日发布区域地质灾害气象风险预警和镇(乡)地质灾害气象风险预警。 洛阳自然资源和规划局今日发布区域地质灾害气象风险预警和镇(乡)地质灾害气象风险预警。 区域地质灾害气象风险预警 2022年7月23日20时至7月24日20时： 地质灾害黄色预警地区：新安县局部、孟津区局部、洛宁县局部、嵩县局部、栾川县局部，发生崩塌、滑坡等地质灾害的可能性较大。 镇(乡)地质灾害气象风险预警 黄色预警区域：新安县、孟津区、洛宁县、嵩县、栾川县(5个县区)。 1、新安县：石井镇、仓头镇、北冶镇。 2、孟津区：小浪底镇。 3、洛宁县：底张乡、东宋镇、故县镇、罗岭乡、马店镇、上戈镇、下峪镇、小界乡、兴华镇、长水镇。 4、嵩县：车村镇、闫庄镇。 5、栾川县：城关镇、赤土店镇、叫河镇、冷水镇、栾川乡、庙子镇、秋扒乡、三川镇、石庙镇、潭头镇、陶湾镇、狮子庙镇。 防范建议 1、密切关注雨情信息，协同气象部门动态研判地质灾害风险，将预警信息及时发送到村、到户、到人。 2、加强对地质灾害隐患点巡查排查。 3、各责任单位要加大对隐患点以外的山边、塬边、沟边的村庄，切坡建房、交通干线、重要管线、旅游景区、学校周边等重点部位排查巡查。如遇紧急情况，立即采取封闭、撤离等措施。 4、加强值班值守，做好突发地质灾害应急处置准备。一旦发现地质灾害灾情和险情，立即启动应急响应，做好灾情、险情处置。④