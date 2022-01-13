科技搭桥，“高冷”博物馆越来越亲民

近年，“博物馆+”模式让洛阳博物馆揭开神秘面纱，走下“高冷”神坛，变得亲民。

近日，第二季度“中博热搜榜”发布，洛阳博物馆荣登“十大热搜博物馆”第八位。近年，“博物馆+”模式让洛阳博物馆揭开神秘面纱，走下“高冷”神坛，变得亲民。

尝试以剧场表演形式，实现历史文化与当代潮流的合作；通过“馆藏文物+直播带货”，吸引越来越多的人关注……不可否认，博物馆主题是块“蛋糕”，如何把“蛋糕”做得又大又好，近日，记者走进洛阳博物馆一探究竟。

游客体验“河图洛书”智能设备

科技为媒 游客在博物馆里沉浸式体验

听说在支付宝App上可以看到洛阳博物馆馆藏文物和介绍，还能“发弹幕”与各地游客隔空交流，市民李乐凯18日带着儿子走进了洛阳博物馆。

刚进门，在白玉杯文物展台前，李乐凯用手机打开支付宝App搜索“洛阳博物馆”进入“文物弹幕”，对着展品扫一扫后，手机上立刻出现了关于展品的介绍、背后的故事、游客感悟。

“如果能穿越到曹魏时代，一定要用这么精美的杯子喝一杯佳酿”“想与古人用白玉杯对饮，感受‘王者荣耀’”……在现场，李乐凯兴致盎然地发布感悟，与其他游客隔空交流。

除了白玉杯，游客通过支付宝App还可以看到黑釉马、金银平脱花鸟铜镜、鎏金铜羽人、母鼓方罍、三彩骆驼、石辟邪、兽面纹铜方鼎、彩绘陶马与驯马俑、永宁寺佛面像等珍品介绍。

在洛阳博物馆河洛之光数字馆，记者看到，全息屏幕吸引了很多孩子驻足，用手轻触屏幕，可以360度观看文物。

“互联网等新媒体手段把市民和文物连接起来，实现公众与博物馆藏品之间的‘亲密接触’。”李乐凯说，这种展示方式大大激发了他们的兴趣，在玩耍过程中不知不觉就了解了历史文化。