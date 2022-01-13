洛阳考古博物馆将于7月19日恢复开放

昨日，洛阳市文物考古研究院微信公众号“考古洛阳”发布公告称，考古博物馆将于2022年7月19日(周二)恢复开放，开放期间严格落实各项疫情防控措施。
昨日，洛阳市文物考古研究院微信公众号“考古洛阳”发布公告称，考古博物馆将于2022年7月19日(周二)恢复开放，开放期间严格落实各项疫情防控措施。
因线路故障，洛阳考古博物馆自13日起临时闭馆。昨日，洛阳市文物考古研究院微信公众号“考古洛阳”发布公告称，考古博物馆将于2022年7月19日(周二)恢复开放，开放期间严格落实各项疫情防控措施。
开放时间
每周二至周日上午9:00—下午17:00，16:30停止入馆，每周一闭馆(国家法定节假日除外)。
预约参观
疫情防控期间，我馆实行网络实名预约参观，每天限额600人。观众可提前关注考古洛阳微信公众号，分时段预约参观。未预约者不得入馆。
防疫措施
观众凭预约码、健康码、行程码入馆参观。
入馆参观须佩戴口罩。对来自中高风险地区、体温异常(体温≥37.3°C)、咳嗽、气促者，谢绝入馆并按规定上报。
文明观展
观众须全程佩戴口罩，避免聚集；参观请自觉遵守《疫情防控期间游客参观须知》。⑥
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