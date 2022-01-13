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全市产业发展观摩推进会部署下一步产业发展工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.14 08:26

　　12日至13日，全市产业发展观摩推进会召开，部署下一步产业发展工作。随着全市“抓发展必须抓产业、抓产业必须抓风口”理念树得越来越牢，产业发展“136”工作举措越抓越实，成效越抓越好，我市将大力培育发展十大产业集群，推动全市产业高质量发展。

　　大力引育创新人才 加快科技成果转化

　　贯彻新发展理念，立足新发展阶段，构建新发展格局，要围绕引育创新人才、抓好技术攻关、加快科技成果转化等，为产业集群培育增添活力，真正把创新落到产业上，把产业落到风口上。

　　会议指出，我市要大力引育创新人才，坚持政府“普惠+激励”和企业“高薪+股权”相结合，完善落实“以用为本、市场导向”的“1+22”人才政策，精准、高效、柔性引才用才。要优化领军人才发现机制和项目团队遴选机制，建好用好科技领军人才创新驱动中心、院士工作站等高端平台，实施“项目+团队”模式，“带土移植”引进高端创新资源。要引导驻洛高校、职业院校对接十大产业需求，深化产教融合校企合作工程。要高质量推进“人人持证、技能洛阳”建设，全年完成职业技能培训30万人次，培养技能人才17万人。要加快青年友好型城市建设，推进河洛青年人才托举工程，实施万名大学生留洛计划，全年评选50个青年创新创业人才(团队)。

　　在加强核心技术攻关方面，我市将聚焦重点产业集群“卡脖子”技术、关键共性技术等，实施好35项重大科技专项，抓好5个“揭榜挂帅”项目，力争突破关键核心技术200项以上，形成自主知识产权300件以上。加快11家省、市产业研究院建设，借力厅市、院市会商新组建一批省级产业研究院，抓好首批75个项目技术攻关，推动214个中试项目进入产业化，全年新备案省级中试基地1家、市级中试基地3至5家。

　　我市还将深化科技体制改革，坚持“改革赋能”与“政策激励”并重、“松绑解套”与“放权减负”并行，完善“1+N”政策体系，完善人才绩效评价体系，深化“三权分置”改革，激发科研人员创新活力，力争全年技术合同成交额突破100亿元、增长16%以上。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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