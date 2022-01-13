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N9青年直播（电商）产业社区：产业带动就业 居民当起主播
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.13 08:34

主播进行直播带货

　　“欢迎新进直播间的宝贝，现在大家看到的是我们本场直播的‘爆品’——洛阳牡丹花茶……”昨日上午，在位于涧西区长安路街道的N9青年直播(电商)产业社区内，多名主播正面对手机进行直播带货。

　　这样的场景在N9青年直播(电商)产业社区很常见。

　　记者从长安路街道了解到，N9青年直播(电商)产业社区于今年5月投入运营，其前身是始建于20世纪70年代的一拖集团单身职工宿舍，社区总占地面积约1万平方米，总建筑面积约1.8万平方米，目前大型直播电商公司集美互娱已进驻该社区，并带来了不少于100个就业岗位。

　　“我们旗下现有2000余名直播带货主播，以单场6小时的直播时段来算，最高销售额超1200万元。”集美互娱相关负责人李明伟介绍，他们通过抖音电商直播平台，“买全国卖全国”的同时，重点帮助本土企业和周边县(区)推销产品、打开销路，增强洛阳特色农副产品、旅游文创的知名度和影响力，目前已有嵩县、栾川、偃师、孟津等7个县(区)15家企业与集美互娱确定了合作关系。与此同时，他们还通过抖音娱乐平台招募直播带货主播，“我们已经在周边社区招募了千余名居民主播，已有不少主播在抖音平台成功开单”。

　　数据显示，该产业社区平台上的主播，年龄最大的63岁，最小的32岁。“我第一次卖出去的是一包19.9元的藕粉，赚了五六块钱。”主播中年龄最大的杨书起说，他退休之前是建筑工人，退休后在朋友的牵线下接触到电商直播，本来抱着玩一玩的心态，但自从开出第一单后，他就坚定了当一名带货主播的决心。“现在处于养号阶段，我给自己定的目标是一天赚几百元。”杨书起说。

　　目前，在该社区的居民主播中，中老年人占有一定比例，此外，时间较为灵活的全职宝妈也是电商主播的“主力军”。

　　“我们希望将N9青年直播(电商)产业社区打造成培养洛阳电商人才的主战场、主阵地。”涧西区文明办相关负责人表示，今年以来，涧西区将“盘活闲置房产资源，引进有效益的产业”作为城市提质和全国文明典范城市创建的重要内容和有力抓手，按照计划，N9青年直播(电商)产业社区将以直播经济激活区域一池春水，除了带动周边居民就业、助力孵化注册创业企业，该产业社区还将辐射带动周边酒吧、咖啡厅、电竞、影院、餐饮、公寓酒店等青年业态发展。(洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 陈志强 丁庆春 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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