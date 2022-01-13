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培养“未来人才” 洛阳师院拟与百度共建人工智能产业学院
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.13 16:46

　　7月13日，河南省教育厅发布公示，拟确定河南大学等7个相关学院与百度共建人工智能产业学院、河南中医药大学等10个相关专业与百度共建人工智能专业，洛阳师范学院入围共建人工智能产业学院名单。

　　据悉，此次共建以人工智能人才培养为核心，重视人工智能与相关学科专业教育的交叉融合，重构人工智能专业课程体系和人才培养模式，构建产科教深度融合的协同育人机制。力争通过3-5年时间，建成一批不同层次、特色鲜明、优势突出、服务能力强、“产、学、研”一体化的人工智能特色专业和人工智能特色产业学院，为河南省数字经济高质量发展、中原更加出彩提供人工智能人才与智力支持。

　　根据安排，全省将遴选5所左右基础条件好的本科高校与北京百度网讯科技有限公司共建人工智能产业学院，百度除每年免费提供不低于价值300万元的资源和服务外，将与合作高校在课程体系开发、实验室建设、实训课开展、联合授课、项目教学、案例教学、教师交流培训、课题研究等方面开展深度合作。学生可进驻百度项目组或百度生态合作公司参加校企联合培养。

　　此次共建主要建设内容包括创新人才培养、深化产教融合、加强师资培训、开展科技协作、交流技术成果五个方面。

（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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