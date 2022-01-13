到2025年，洛阳光电元器件产业规模突破1000亿元

开放提级。中航光电在越南成立首个境外生产基地，直接对接东南亚、欧盟、北美等重要区域市场，力争在国际舞台上书写更多“洛阳篇章”。

开放提级。中航光电在越南成立首个境外生产基地，直接对接东南亚、欧盟、北美等重要区域市场，力争在国际舞台上书写更多“洛阳篇章”。 开放提级。中航光电在越南成立首个境外生产基地，直接对接东南亚、欧盟、北美等重要区域市场，力争在国际舞台上书写更多“洛阳篇章”。 载体落地。洛阳光电子器件产业研究院启动建设，将重点围绕航空航天、5G通信设备、海洋装备等高端领域的应用需求，助力我国光电连接技术产业实现跨越式发展。 洛阳具备较为完整的光电元器件产业发展基础，去年全市光电元器件产业规模超300亿元，且呈快速增长态势，根据《洛阳市光电元器件产业集群发展实施方案》(下文简称《方案》)，洛阳将持续做强做优光电元器件产业，全力推动“千亿光电洛阳”建设。 到2025年，全市光电元器件产业规模突破1000亿元 近日，中南高科·洛阳光电科技产业社区项目建设如火如荼。预计将于明年春季完成企业进驻投产的该项目，将打造中部地区首个以光电元器件产业链为核心的新型产业园，助力洛阳光电元器件产业集群建设。 《方案》提出，洛阳将抓住光电元器件产业链关键环节，坚持科技创新引领产业升级，加大研发投入力度，推动产业链供应链现代化、高端化，打造全国重要的光电元器件产业基地，力争到2025年—— 产业规模不断壮大。洛阳光电元器件产业规模突破1000亿元，打造具有国际竞争力的千亿级产业集群，成为全市经济发展重要支撑。 创新能力明显增强。依托中航光电国家企业技术中心等五大创新平台，完成5项以上国家或行业标准编制、5项以上重大攻关项目、100项以上新产品研制。 带动作用显著提升。中航光电营业收入达到300亿元；光电元器件产业拉动投资超400亿元，新增就业岗位超2万个，累计实现利税超100亿元。 发力光电元器件材料、光电元器件产品、光电元器件应用 正式落地！在近日举办的全省第五期“三个一批”项目建设活动中，浩德联东光电生产制造基地项目正式签约落地，该项目计划投资11亿元，将打造集生产制造、研发设计、中试成果转化、产品展示和生产配套功能于一体的光电生产制造基地，进一步为洛阳产业发展提供载体支持。 根据《方案》，洛阳立足光电元器件产业基础，将围绕光电元器件材料、光电元器件产品、光电元器件应用等领域，打造千亿级光电元器件产业集群。 在光电元器件材料领域，重点推进光电元器件电子材料研发生产，发展大尺寸硅抛光片等产品；推进光电元器件专用线缆研发生产，发展特种光纤光缆等产品；对接光纤预制棒、碳化硅、材料精密加工领域优势企业，提升本地制造能力。 在光电元器件产品领域，重点推进光电连接器件、环境传感器件研发生产，发展高速高压连接器等产品；补齐光电芯片制造、印制电路板等产业链短板，重点对接优势企业，提高本地光电产业链基础水平和配套供应能力。 在光电元器件应用领域，重点发展光电总线设备、光电特种设备、激光测距机等设备及系统产品，并围绕航空电子、消费电子、新能源汽车等领域，重点引入中国电子、华为等头部企业。 加快推进11个总投资187亿元的产业园区建设项目 《方案》提出，围绕光电元器件产业发展，洛阳将重点推进强化科技创新引领等5项任务，为全市产业集群发展定下“任务书”。 在推动产业集聚发展上，洛阳将瞄准产业发展核心需求，加快推进11个总投资187亿元的产业园区建设项目，强化光电元器件相关产业园区基础设施建设和要素保障，加快产业集聚发展。 其中，洛龙区重点推进中航光电高端光电子器件产业园、中航光电光电技术产业基地、洛阳光电智慧岛创新社区等产业园区建设，推动本地龙头企业加快构建完善的生产和配套体系； 涧西区重点推进中航光电高端互连器件智能制造产业园落地实施，提升相关产品研制能力和智能制造水平；推进东旭光电科技光电显示材料研究院与智能高端装备产业园建设，加快光电显示材料及智能高端装备领域前沿技术储备和产品迭代，形成光电元器件产业材料及装备优势。 到2025年，洛阳将力争建设2个以上50亿级规模光电元器件产业园区。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 文/图 通讯员 徐原芃 邱腾飞）