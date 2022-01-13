注意防范！明天洛阳将迎40℃高温天

今天一大早，洛阳市气象台就发布了高温橙色预警，提醒大家防范可能出现的高温天气。

今天，我们已经进入小暑节气，标志着盛夏正式开始。

今天一大早，洛阳市气象台就发布了高温橙色预警，提醒大家防范可能出现的高温天气。气象监测数据显示，今天洛阳最高气温达到36℃，出现在下午2点到5点之间，持续了整整3个小时。

根据中国天气网消息，眼下，今年以来最大范围高温天气正在影响我国，波及省份超过20个，北方多数城市的高温主要集中在未来3天，后期受降雨影响会明显减弱。具体到洛阳来说，受大陆暖高压控制，气温将进一步升高，预计今天夜里到明天白天，全区晴天间多云，偏南风3级左右，最低气温23℃～25℃，最高气温38℃～40℃。明天夜里到后天白天，全区晴天到多云，午后局部地区有阵雨或雷阵雨，最低气温25℃～27℃，最高气温37℃～39℃。

持续高温天气可能导致中暑概率增大，提醒户外工作者、老人、儿童、孕妇、体虚、缺乏运动的久坐人群，以及肥胖症和高血压患者格外注意。高温来势汹汹，大家应尽量避免在午后高温时段出行，并做好防暑降温措施。同时，气温过高可能导致车辆自燃、空调罢工、轮胎爆胎等问题，高温天驾车出行应有针对性地对上述隐患进行逐一排查，确保行车安全。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博 文/图)