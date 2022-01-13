今明两天，洛阳最高气温仍将超35℃

预计今天，晴天间多云，局部地区有阵雨或雷阵雨，西北风3级到4级，气温20℃到37℃。

阳光一“上线”，气温就“灿烂”。28日上午11点20分，我省中部地区35℃以上高温重现。今明两天，我市最高气温仍将超过35℃，请大家注意防暑、防晒。

中国天气网预计，我国北方强降水趋于减弱、结束，不过未来几天，华北、黄淮等地降水仍频繁，本月底或有台风生成。

据中央气象台预报，6月底，菲律宾至南海海域将有台风生成，并可能在7月3日(周日)前后北上影响我国华南地区，带来明显风雨天气。若该台风正式生成，将被命名为“暹芭”，可能成为今年登陆我国的“初台”，并拉开今年“台风季”的大幕。

河南省气象台预计，受本月底多弱冷空气扩散南下影响，我省多分散性对流降水，局地伴有雷暴大风、短时强降水、冰雹等强对流天气。7月上旬，我省受副热带高压边缘西南暖湿气流影响，将有2次至3次降水天气过程。未来降水比较频繁，我省大部分地区最高气温将陆续退出高温圈。

洛阳市气象台根据最新的气象资料分析，我市受西北气流控制，预计今天，晴天间多云，局部地区有阵雨或雷阵雨，西北风3级到4级，气温20℃到37℃；明天，多云，有分散性阵雨或雷阵雨，偏北风2级到3级，气温21℃到36℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）