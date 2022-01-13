双休日享受清凉 下周高温天再现

今天，阴天有中阵雨或雷阵雨，局部地区有暴雨，东南风3级左右，气温24℃到33℃。

昨天下午，我市部分地区迎来短时强降水，一些市民在接娃放学的路上淋了雨。淋雨难免令人生气，好在雨后东部天空出现了美丽的彩虹。

气象专家提醒您，7月、8月是我省降雨集中期，请将雨具常带身边，有备无患。

河南省气象台预计，今天夜里到明天，我省西部、北中部地区有中到大雨，局地有暴雨。

河南省气象台根据最新气象资料分析，预计从今天夜里到7月5日，我省高空处在副热带高压和大陆高压之间弱低压槽区内，多降水天气，其中今天夜里到明天，全省大部分地区有阵雨、雷阵雨，西部、北中部部分县市有中到大雨，局地有暴雨；累计降水量大部10毫米到25毫米，西部、北中部部分县市30毫米到60毫米。豫西、豫北、豫中需关注局地强降水可能带来的不利影响。

来看下我市的天气情况。洛阳市气象台根据气象资料分析，未来几天我市多分散性阵雨或雷阵雨，局部地区伴有雷暴大风、短时强降水、冰雹等强对流天气，2日到3日受低槽东移影响，我市有一次中等强度的降水天气过程。具体预报如下——

今天，阴天有中阵雨或雷阵雨，局部地区有暴雨，东南风3级左右，气温24℃到33℃。

明天，阴天有小到中阵雨或雷阵雨，局部地区有暴雨，东南风2级到3级，气温23℃到30℃。

4日(周一)，阵雨转多云，气温23℃到32℃。

5日(周二)，多云间阴天，有分散性阵雨或雷阵雨，气温24℃到34℃。

6日(周三)，多云，局部地区有阵雨或雷阵雨，气温24℃到35℃。

7日(周四)，多云，部分地区有阵雨或雷阵雨，气温25℃到36℃。

8日(周五)，多云，部分地区有阵雨或雷阵雨，气温26℃到37℃。