高温回归，明后天洛阳最高气温将升至37℃以上

刚刚，洛阳市气象台微信公众号发布最新天气提醒，据气象资料分析，未来一周我市多分散性阵雨或雷阵雨，局部地区伴有短时强对流天气；7～8日最高气温将升至37℃以上，局部达40℃；11日前后受副高摆动和西风槽影响，我市有中等强度降水天气过程。

刚刚，洛阳市气象台微信公众号发布最新天气提醒，据气象资料分析，未来一周我市多分散性阵雨或雷阵雨，局部地区伴有短时强对流天气；7～8日最高气温将升至37℃以上，局部达40℃；11日前后受副高摆动和西风槽影响，我市有中等强度降水天气过程。 刚刚，洛阳市气象台微信公众号发布最新天气提醒，据气象资料分析，未来一周我市多分散性阵雨或雷阵雨，局部地区伴有短时强对流天气；7～8日最高气温将升至37℃以上，局部达40℃；11日前后受副高摆动和西风槽影响，我市有中等强度降水天气过程。具体预报如下： 今天夜里到明天白天，全区晴天间多云，偏东风2-3级，最低气温22℃～24℃，最高气温36℃～38℃。 明天夜里到后天白天，全区晴天间多云，东南风2-3级，最低气温22℃～24℃，最高气温36℃～38℃。 9日(周六)：多云到阴天，部分地区有阵雨或雷阵雨，气温26℃～38℃。 10日(周日)：多云到阴天，有分布不均匀阵雨或雷阵雨，局部地区伴有短时强降水等强对流天气，气温27℃～35℃。 11日(周一)：阴天有中阵雨或雷阵雨，局部地区伴有短时强降水等强对流天气，气温26℃～34℃。 12日(周二)：阴天有阵雨，气温26℃～33℃。 13日(周三)：阴天间多云，大部分地区有阵雨，气温24℃～36℃。 ⑥