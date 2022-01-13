今日小暑 洛阳晴天间多云 最高气温37℃

洛阳今日晴天间多云，偏东风2级到3级，气温23℃到37℃。

倏忽温风至，因循小暑来。今天，我们将在37℃的高温天中迎来小暑节气。

小暑是二十四节气中的第十一个节气，也是夏季的第五个节气，一般在每年7月6日至8日交节，今年是7月7日。暑，表示炎热的意思，小暑即表示虽然已经炎热，但还不是最热。俗话说，“小暑大暑，上蒸下煮”，小暑时节，大地上刮的已不再是习习凉风，而是暑热之风，不过此时尚未热到极致，小暑之后的大暑才是一年中最热的时候，所以民间才有“小暑不见日头，大暑晒开石头”的说法。

小暑的到来，也意味着即将进入伏天。所谓“热在三伏”，三伏天通常出现在小暑与处暑之间，是一年中气温最高且潮湿、闷热的时候。小暑之后，超过35℃的高温天将成常态，同时还会经常出现雷暴大风等强对流天气。

小暑至，盛夏启，民间有“小暑过，一日热三分”的俗语。苦夏难挨，炎热的高温天气难免让人心中烦躁。这时，自然要吃点儿好的才能熬过酷暑。因此，小暑时节北方有类似吃饺子这样的习俗，饺子在传统习俗里是开胃解馋的食物，且其外形像元宝，有“元宝藏福”的寓意，小暑吃饺子寄托了古人对美好生活的愿望。

今天小暑，洛阳将迎来37℃高温天气。根据市气象局发布的最新周天气预报，未来一周，我市多分散性阵雨或雷阵雨，局部地区伴有短时强对流天气；今明两天最高气温将升至37℃以上，局部地区将达40℃；11日前后受副高摆动和西风槽影响，我市有中等强度降水天气过程。具体预报如下——

今天白天：晴天间多云，偏东风2级到3级，气温23℃到37℃。

今天夜里到明天白天：晴天间多云，东南风2级到3级，气温24℃到37℃。

9日(周六)：多云到阴天，部分地区有阵雨或雷阵雨，气温26℃到38℃。

10日(周日)：多云到阴天，有分布不均匀的阵雨或雷阵雨，局部地区伴有短时强降水等强对流天气，气温27℃到35℃。

11日(周一)：阴天有中阵雨或雷阵雨，局部地区伴有短时强降水等强对流天气，气温26℃到34℃。

12日(周二)：阴天有阵雨，气温26℃到33℃。

13日(周三)：阴天间多云，大部分地区有阵雨，气温24℃到36℃。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博)