普通话水平等级考试为何个人无法报名？洛阳市教育局回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：想要报名参加2022年普通话水平等级考试，结果个人不能报名，是只能买课程才能报名吗？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：想要报名参加2022年普通话水平等级考试，结果个人不能报名，是只能买课程才能报名吗？ 近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：想要报名参加2022年普通话水平等级考试，结果个人不能报名，是只能买课程才能报名吗？ 洛阳市教育局回复：每天报名考试名额有限，预报名考生数达到当日上限后即关闭当次考试报名，请及时关注第二天报名通道开启时间，直至报名时间结束。 洛阳市测试站没有委托任何一个机构进行组织报名工作，任何报名流程均由考生自己填报，不存在个人报不上名的情况，也未与任何社会机构合作，除报名费之外无任何费用，不需要预约，直接网上报名即可。 点击查看原帖⑥