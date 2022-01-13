2022年上半年中小学教师资格考试面试成绩公布

报考2022年上半年中小学教师资格考试的考生注意了，面试成绩今日10时可以查询！

报考2022年上半年中小学教师资格考试的考生注意了，面试成绩今日10时可以查询！

昨日，中国教育考试网发布消息称，2022年上半年中小学教师资格考试(面试)结果、考试合格证明于2022年6月15日开放，开通时间为10时，考生可登录中国教育考试网，查询及下载本次考试合格证明。

另外，对于在2021年及2022年中小学(含幼儿园、中等职业学校)教师资格考试中受疫情影响考生(2021年及2022年中小学教师资格考试笔试成绩单或面试成绩单“受到疫情影响”栏标注为“是”)，可以参加教师招聘，通过教师招聘的可以先上岗从事辅助性教育教学工作，再参加考试并取得教师资格。中小学幼儿园凡在2022年12月31日前招聘受疫情影响高校毕业生的，不得将取得上述教师资格作为限制性条件。

教育部教育考试院已更新中小学教师资格考试成绩查询页面，在成绩单上增设“受到疫情影响”信息栏，有关考生可打印此页面作为参加教师招聘受到疫情影响凭据使用。⑥