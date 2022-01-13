偃师区初中期末考试时间公布

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：偃师区初中期末考试何时进行？近期高温持续，能否提前考试，让学生尽早放暑假？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：偃师区初中期末考试何时进行？近期高温持续，能否提前考试，让学生尽早放暑假？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：偃师区初中期末考试何时进行？近期高温天气持续，能否提前考试，让学生尽早放暑假？
偃师区回复：按照上级要求并结合偃师区的实际情况，6月22日—24日(周三至周五)进行中招考试，周末进行八年级生物、地理的试卷扫描及评卷工作，所以初中七、八年级期末质量检测的时间安排在6月28日(周二)、29日(周三)进行。
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