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洛阳市2022年普通话水平等级考试6月24日开始报名
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.21 10:48

　　洛阳市教育局20日发布信息，洛阳普通话水平测试站将面向社会开展普通话水平等级测试工作，本次测试采取网上报名、线下认证的方式，网上报名时间是6月24日至6月28日，测试时间暂定为7月。

　　考生可登录河南省普通话水平测试在线报名系统，点击“我要报名”，城市选择—洛阳市，按要求完成个人信息填报。

　　网上报名成功后，考生务必于7月5日至6日携带本人身份证到洛阳市教育局普通话水平测试站完成缴费并领取准考证。只有现场确认后，个人报名信息才能得到确认，否则不能参加测试。

　　值得提醒的是，本次测试只接受洛阳市内考生报名，考生在参加考试时需提供48小时核酸阴性证明以及14天内未到过中高风险地区的行程码信息。

　　测试结束一个半月后，考生可在网上查询成绩(网址http://henan.cltt.org/Web/Login/Pscp01001.aspx)，并记录自己的证书编号。

　　洛阳市教育局普通话水平测试站地址：西工区凯旋东路51号中小学教研室一楼语音测试室。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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