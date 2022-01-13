重启！2022年河南省考和公开遴选公务员笔试公告发布

洛阳考生注意！昨日，河南省人事考试中心官网发布《关于重启河南省2022年统一考试录用公务员和公开遴选公务员笔试的公告》。

洛阳考生注意！昨日，河南省人事考试中心官网发布《关于重启河南省2022年统一考试录用公务员和公开遴选公务员笔试的公告》，具体内容如下：

关于重启河南省2022年统一考试录用公务员和公开遴选公务员笔试的公告

根据新冠肺炎疫情防控形势，经研究，决定近期重启河南省2022年统一考试录用公务员和公开遴选公务员笔试等工作。现将有关事项公告如下：

一、笔试和准考证打印时间

(一)河南省2022年统一考试录用公务员笔试

2022年7月9日上午9∶00—11∶00，行政职业能力测验；

2022年7月9日下午14∶00—16∶30，申论；

2022年7月10日上午9∶00—11∶00，公安专业科目。

已确认并缴费的报考者，于7月4日9∶00至7月8日18∶00期间，登录报名确认网站自行下载打印准考证。报考者可于8月12日后查询本人笔试成绩和名次。面试时间初步定为8月底，具体时间、地点及要求以面试通知单或相关省辖市公务员主管部门、省直招录机关(单位)发布的公告为准。

(二)河南省2022年省直机关公开遴选公务员笔试

2022年7月10日上午9：00—11：30。

已确认并缴费的报考者，于7月4日9：00至7月8日18：00期间，登录报名网站自行下载打印准考证。7月29日后，报考者可登录报名网站查询本人笔试成绩、名次。面试时间初步定为8月中旬，具体时间、地点及要求以面试通知单或遴选机关发布的公告为准。

河南省2022年省辖市市直机关公开遴选公务员工作与省直机关公开遴选公务员工作同步开展。