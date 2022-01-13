记者跑腿：枝叶接触高压线 市民担心有安全隐患

近日，有市民反映，洛龙区开元大道与厚载门街交叉口有几棵行道树长得很高，枝干超过了高压线，担心有安全隐患。近日，有市民反映，洛龙区开元大道与厚载门街交叉口有几棵行道树长得很高，枝干超过了高压线，担心有安全隐患。

近日，有市民反映，洛龙区开元大道与厚载门街交叉口有几棵行道树长得很高，枝干超过了高压线，担心有安全隐患。

昨日，记者在开元大道与厚载门街交叉口东南角的人行道上，看到了市民所说的这几棵树。树木旁有一个高压电线杆，枝干最顶端已超过了电线杆的高度，高压线从树木繁茂的枝叶中穿过。

“从这个地方经过的人、车很多，枝叶和高压线接触，会不会导致漏电？特别是在雷雨天气较多的夏季，万一树木枝叶被打断，也可能对高压线造成损坏。”市民说。

随后，记者联系了国网供电公司。供电公司工作人员介绍，经过核实，根据电网规划、运行方式及供电需求，目前开元大道与厚载门街交叉口东南角的这些线路不带电，不存在安全隐患。如果这些线路在后期投入使用，供电公司将提前按照计划对该线路保护区内的树木进行修剪处置，确保达到国家电力行业高压线路规定的安全管控标准，确保过往群众的生命财产安全。(洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭)

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