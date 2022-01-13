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加大隐患排查确保安全生产 强化实战演练确保安全度汛
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.13 08:30

　　昨日，市委常委、常务副市长孙延文带领有关部门负责同志，深入新安县调研煤矿、非煤矿山尾矿库安全生产和防汛工作。

　　孙延文一行先后到义煤集团云顶煤矿、郁山煤矿，详细了解煤矿生产运行、安全监管、应急管理等情况。他强调，各级有关部门要始终坚持人民至上、生命至上，统筹好发展和安全，强化风险意识、底线思维，坚决克服麻痹思想、侥幸心理，认真排查整治各类隐患，以更高标准、更严要求、更实举措狠抓各项安全防范措施。要严格落实安全生产主体责任，落实煤矿领导带班下井制度，进一步强化员工安全生产、疫情防控教育培训，不断提升安全管理的水平和能力。要创新发展模式，大力推进智能化、绿色化改造，全面提升煤矿安全生产效率和安全保障水平，更好服务经济社会发展。

　　在洛阳香江万基小郭沟赤泥库，孙延文详细了解赤泥库基本情况、汛期安全管理等，检查排洪、排渗、在线监测系统运行和值班值守等情况。他强调，要加强预测预警和会商研判，加大风险隐患排查，进一步完善尾矿库应急预案，全力抓好抓实防汛救灾各项准备工作。要做好救援力量和物资准备，加强汛期24小时值班值守，备足备好抢险物资，确保关键时刻拉得出、顶得上、打得赢。要加强应急演练，细化演练内容，在实战中不断提高应急队伍和应急救援能力水平，立足防大汛、抢大险、救大灾，确保群众安全度汛。（洛报融媒·洛阳网记者 李迎博）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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