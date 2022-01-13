存在消防安全隐患！洛阳这3家单位被曝光

连日来，洛阳市消防救援支队采取明察暗访等方式，对我市部分单位企业、商超等场所展开消防安全隐患排查，并就在检查中发现的火灾隐患进行曝光，责令相关单位立即整改。

连日来，洛阳市消防救援支队采取明察暗访等方式，对我市部分单位企业、商超等场所展开消防安全隐患排查，并就在检查中发现的火灾隐患进行曝光，责令相关单位立即整改。 连日来，洛阳市消防救援支队采取明察暗访等方式，对我市部分单位企业、商超等场所展开消防安全隐患排查，并就在检查中发现的火灾隐患进行曝光，责令相关单位立即整改。 3家存在消防安全隐患的单位—— 1、洛阳金岩混凝土有限公司 地址：孟津区朝阳镇朝阳街 隐患：办公楼疏散楼梯、走廊未安装应急照明灯和疏散指示标志灯，厨房和餐厅未安装应急照明灯、安全出口标志灯，办公楼一楼楼梯下堆放杂物，厨房未配置灭火毯。 2、栾川县新舒建材城 地址：栾川县栾川乡七里坪村 隐患：东侧安全出口消防车通道违规停放车辆，西侧违规停放私家车，占用消防车通道，消防栓内存放其他物品，消防栓附近停放大量电动车遮挡。 3、汝阳县惠万家生活用品超市 地址：汝阳县城关镇刘伶路龙华小区楼下 隐患：店内疏散通道被货物占用，一具灭火器超压，北侧出口未安装安全出口指示标志。 (洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 王倩 文/图)