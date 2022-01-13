存在消防安全隐患！洛阳这3家单位被曝光

连日来，洛阳市消防救援支队采取明察暗访等方式，对我市部分单位企业、商超等场所展开消防安全隐患排查，并就在检查中发现的火灾隐患进行曝光，责令相关单位立即整改。
连日来，洛阳市消防救援支队采取明察暗访等方式，对我市部分单位企业、商超等场所展开消防安全隐患排查，并就在检查中发现的火灾隐患进行曝光，责令相关单位立即整改。
连日来，洛阳市消防救援支队采取明察暗访等方式，对我市部分单位企业、商超等场所展开消防安全隐患排查，并就在检查中发现的火灾隐患进行曝光，责令相关单位立即整改。
3家存在消防安全隐患的单位——
1、洛阳金岩混凝土有限公司
地址：孟津区朝阳镇朝阳街
隐患：办公楼疏散楼梯、走廊未安装应急照明灯和疏散指示标志灯，厨房和餐厅未安装应急照明灯、安全出口标志灯，办公楼一楼楼梯下堆放杂物，厨房未配置灭火毯。
2、栾川县新舒建材城
地址：栾川县栾川乡七里坪村
隐患：东侧安全出口消防车通道违规停放车辆，西侧违规停放私家车，占用消防车通道，消防栓内存放其他物品，消防栓附近停放大量电动车遮挡。
3、汝阳县惠万家生活用品超市
地址：汝阳县城关镇刘伶路龙华小区楼下
隐患：店内疏散通道被货物占用，一具灭火器超压，北侧出口未安装安全出口指示标志。
(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 王倩 文/图)
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605