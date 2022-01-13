因存在消防安全隐患 洛阳3家单位被曝光

连日来，市消防救援支队联合有关部门采取明察暗访等方式，对我市部分单位企业、商超等场所展开消防安全隐患排查，就在检查中发现的火灾隐患进行曝光，责令相关单位立即整改，同时提醒各单位引以为戒，及时自查自改。

连日来，市消防救援支队联合有关部门采取明察暗访等方式，对我市部分单位企业、商超等场所展开消防安全隐患排查，就在检查中发现的火灾隐患进行曝光，责令相关单位立即整改，同时提醒各单位引以为戒，及时自查自改。 工作人员检查消防器械 连日来，市消防救援支队联合有关部门采取明察暗访等方式，对我市部分单位企业、商超等场所展开消防安全隐患排查，就在检查中发现的火灾隐患进行曝光，责令相关单位立即整改，同时提醒各单位引以为戒，及时自查自改。 3家存在消防安全隐患的单位—— 1.河南立川机械科技有限公司 地址：涧西区瀛洲街道浅井南路周山小区 隐患：仓库内设有彩钢板房，院内私拉电线为新能源汽车充电。 2.洛宁县城区孟庆国餐馆 地址：洛宁县永宁大道 隐患：场所内违规存放液化气罐，厨房烟道未及时清理。 3.新安县新城玉环布衣家纺店 地址：新安县新城畛河路黄沙坪楼下 隐患：店内二楼使用液化气做饭。 （洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 实习生 陈雨露 通讯员 王倩 文/图）