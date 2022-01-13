国网嵩县供电公司：整治街头“飞线” 消除安全隐患

5月13日，国网嵩县供电公司焦裕禄共产党员服务队正在纸房村对“三线搭挂”隐患进行排查整改，确保安全不出事和人不出事，保障人民群众安全用电。这也是该公司开展“飞线”治理专项行动的一个缩影。

5月13日，国网嵩县供电公司焦裕禄共产党员服务队正在纸房村对“三线搭挂”隐患进行排查整改，确保安全不出事和人不出事，保障人民群众安全用电。这也是该公司开展“飞线”治理专项行动的一个缩影。

据悉，为贯彻落实县委县政府在市容整治十大专项行动工作部署，国网嵩县供电公司高度重视、快速行动，成立由公司主要领导为组长的领导小组和专项工作小组，统筹推进县城区域私拉乱扯飞线治理专项行动。按照“一隐患一方案”的原则，提出整改需求，制定整改计划，确保行动落地落实。同时，针对非供电公司产权小区，下发私拉乱扯飞线情况隐患告知书，督促用户进行整改，并同步对接县住建局等部门协同整改治理。截至目前，规范线缆布线28处，拆除废弃线缆36处，规范线缆布局75处，累计完成私拉乱扯飞线治理共167处。

下一步，该公司将继续认真落实县委县政府国家卫生县创建工作部署，建立常态化隐患排查治理机制，加快推进私拉乱扯飞线治理专项行动，为嵩县人民群众创造一个安居乐业、环境优美的生活环境。(白雅楠/文 叶志勇 毛路佳/图)④