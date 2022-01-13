发现督改隐患问题3769处！洛阳消防部门发布夏季安全提醒

近段时间是高温时节，也是用电高峰期，消防安全形势尤为严峻。连日来，洛阳市消防救援支队联合相关部门开展全市消防安全大检查，同时提醒市民，在享受清凉的时候，也别忘了给家电减减负，确保用电安全。

近段时间是高温时节，也是用电高峰期，消防安全形势尤为严峻。连日来，洛阳市消防救援支队联合相关部门开展全市消防安全大检查，同时提醒市民，在享受清凉的时候，也别忘了给家电减减负，确保用电安全。

市消防救援支队相关负责人介绍，此次消防安全大检查，重点针对城中村、城乡接合部、农贸市场等区域和“四无”、擅自改变使用功能、加高加层的自建房等对象开展火灾隐患排查治理。依托河南省“一队一中心”消防服务信息系统平台，发布村(居)民自建房排查检查任务，利用信息化手段从排查进度、整治措施等方面跟踪隐患整改。

截至目前，全市共出动各类检查组468个，出动检查人员1001人，排查村民自建房5239栋，发现督改隐患问题3769处，挂牌全市重大火灾隐患单位17家，警示约谈隐患单位153家，曝光隐患单位15家。

消防部门提醒，夏季高温酷热，历来是火灾高发季节，市民在日常生活中须谨记用火用电安全，谨防“四类火灾”：

首先是电器火灾。消防人员介绍，随着高温天气到来，居民家中用电量剧增，空调、冰箱、电风扇等大量家电设备开始运行，造成电气设备线路超负荷运转，设备升温，易造成电路短路等，从而引发火灾。