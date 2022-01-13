老楼加装电梯，多“商量着办”（洛谭说事）

平层入户，装好电梯还“赠”阳台！看晚报，在社区协调下，西工区凯旋东路43号院居民自发组织起来，与电梯公司多次沟通、达成共识，目前已加装2部电梯，还有5部电梯正在施工，令人羡慕之余，启发不少思考。

平层入户，装好电梯还“赠”阳台！看晚报，在社区协调下，西工区凯旋东路43号院居民自发组织起来，与电梯公司多次沟通、达成共识，目前已加装2部电梯，还有5部电梯正在施工，令人羡慕之余，启发不少思考。

老楼加装电梯，是老旧小区改造“菜单”里最“硬”的“一盘菜”，也是最“难啃”的“硬骨头”。说“硬菜”，“硬”在老旧小区住的多是老年人，97%选择居家和社区养老，对“上下为难”的他们来说，加装电梯是迫切的刚需。说“难啃”，难在楼层高的普遍积极，而一、二楼的居民因采光等受影响，大多会反对，老年人着急加装电梯，年轻人却不想出钱，达成共识难，还有资金筹措、后期运营等不少难题。当下，大家咨询的热情很高，但能顺利加装电梯的小区还是少数，说到底，还是居民心不齐，治理跟不上，难以拧成一股绳。

加装电梯，不是简单的“少数服从多数”，政府也不可能全包办，如何沟通协调化解分歧，平衡好各方利益，整合好各种资源，共同破解难题，考验着我们的现代化治理水平。近年，从西工区道南路70号院创新电梯“平层入户”，给大伙儿带来了额外的“阳光房”，到涧西区南昌路九街坊两栋住宅楼加装“共享电梯”，实现利用空间资源、降低分摊费用等一举多得，再到洛龙区龙瑞B区试点新模式加装电梯，以小区停车位等经营权出资破解资金难题，正是在居民共建共治共享下，催生了新模式，走出了新路子，实现了居民和企业的互利共赢。

“老年人有幸福的晚年，年轻人才有可预期的未来。”今年我市将实施8.2万户老旧小区集中连片改造，加装电梯首次被写入政府工作报告，打通加装电梯难这一“卡点”，关乎老旧小区适老化改造，关乎城市提质和吸引力。拿出行动和智慧，创新社区治理，“大家的事，大家商量着办”，求出相关各方的“最大公约数”，多措并举破解瓶颈难题，相信一定能把这件好事办好，圆了银发族们的“电梯梦”。(洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭)