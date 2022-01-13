为老人扫清“数字陷阱”，刻不容缓（洛谭说事）

原本想“薅羊毛”，没想到被“割韭菜”！洛龙区68岁的王女士为了高收益，投入上万元在网上炒股，结果被骗，追悔莫及。看晚报，如今一些老人因缺乏网络安全意识，成为一些手机应用软件“收割”的对象，有的甚至掉入网络诈骗的陷阱，令人痛心。

原本想“薅羊毛”，没想到被“割韭菜”！洛龙区68岁的王女士为了高收益，投入上万元在网上炒股，结果被骗，追悔莫及。看晚报，如今一些老人因缺乏网络安全意识，成为一些手机应用软件“收割”的对象，有的甚至掉入网络诈骗的陷阱，令人痛心。

我国现有60岁以上老年人2.67亿，老年网民达1.23亿，当“银发潮”与“网络潮”交叠，人们看到在老年人触网方面有非常大的发展潜力。然而，老年网民群体越来越庞大，但老年人普遍触网不深，辨识能力较弱，一些不法分子设下了多种围猎老年人的“套路”。有的利用老年人害怕孤独的痛点，“陪聊”诱导其付费充值；有的抛出“免费领红包”的诱饵，最后老年人被骗买了一份保险；有的打情感牌怂恿老年人学理财，结果买下昂贵的“精品课”……清理“数字陷阱”，斩断伸向老年人的黑手，刻不容缓。

老年网民的钱频频被不法分子骗走，这不仅是对老年人合法权益的侵犯，也为老年人跨越“数字鸿沟”制造了障碍。近年，相关部门加快互联网应用适老化改造，推动很多手机应用增设了“适老版”，开展打击电信网络诈骗专项行动，侦破多起电信网络诈骗案件……一系列举措受到群众的欢迎。追赶数字时代的老年人，好不容易跨越了“数字鸿沟”，决不能让他们又掉进不法手机应用的“数字陷阱”。

应该看到，许多网络骗术并不高明，老年人却容易中招。这不禁引人深思，如何利用互联网健康且安全地满足老年人的不同需求？如何给予老年人更多情感上的关爱，用更健康的方式去慰藉他们的心灵？

数字时代，请保护老年人不被“割韭菜”！

让老年人既要“会上网”，又免于被骗，离不开营造一个健康、安全的数字环境。希望更多应用平台打造老年人专用模块或版本，开发诈骗信息和病毒软件拦截功能；更多手机厂家推出亲情守护模式，让家人可远程干预支付等；政府、企业和家庭携起手来，以更加有效的行动、温馨的服务、耐心的陪伴，营造对老年人友好的数字生态。（洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭）