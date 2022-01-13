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谁把老人扶上“数字列车”，谁就是赢家（洛谭说事）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2022.06.14 08:30

　　看晚报，62岁市民李政的手机上，微信设了“关怀模式”，喜马拉雅调为“大字模式”，让他看得清、找得着、用得顺。像这样提升数字技术适老化，传递出把“长辈模式”做深做实做到位的导向，体现了晚报“为老年人说话”的态度和温度，引起大家共鸣。

　　老龄化遇上数字化，有挑战也有机遇。当下，街头每5个人中，就有一个超过60岁的老年人。同时，老年网民规模快速增长，仅仅用了5年时间，就从2600万人增长到1.23亿人。相比年轻人“一机在手，生活无忧”，老年人在出行、就医、消费等基本生活上面临更多困难。面对如此庞大的老年群体，无论是从商业动机出发，还是从社会责任考量，加快数字产品和服务的适老化，促进“银发群体”更好地融入数字生活，都是必需的。

　　适老化，是数字技术跟上服务老年人的脚步，而不是单纯地让老年人去追赶数字时代。现实中，移动互联网复杂的操作难倒老年人，还有老年人担心上网安全等，这意味着数字产品和服务尚需改进。近年，为帮老年人跨越“数字鸿沟”，洛阳进行了不少探索。比如，“洛快办”App推出“电子社保卡”等老年人使用频率高的服务，上线以后用户数激增；部分银行App推出“适老关怀版”，智慧柜员机“关爱模式”，成为人们眼中“有温度的银行”；部分公交站牌换成“会说话”的电子智能站牌，实时更新线路信息……一系列适老化措施，让老年人享受到更多的便利。这也说明，只有提升老年人的用户体验，“数字鸿沟”才能真正消除。

　　“数字鸿沟”背后隐含着“红利”，日渐庞大的老年群体，也代表着巨大的老年数字消费市场。老龄化下的“数字列车”呼啸而来，谁把老人扶上去，谁就是赢家。期待更多部门、平台和企业携手同心参与适老化，将老年群体的需求纳入数字产品和服务设计，有效增加适老服务和产品供给，让老年人更好地享受到数字经济的好处。（洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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