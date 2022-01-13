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给老人多点儿“凡尔赛”的底气（洛谭说事）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2022.05.21 08:56

　　“别的老太太肯定没野炊过，就我去过，她们羡慕着呢！”看晚报的《孝贤正能量》，89岁的裴秀荣老人因患病坐上了轮椅，儿子、儿媳搬来与她同住，每日推着她出门遛弯儿，时不时还带她去果园采摘、到河边野炊，老太太的言语中有了一点儿“凡尔赛”的味道。

　　“用低调的话，高调炫耀”，曾经风靡网络的“凡尔赛”，在这里成为对儿女孝顺的一种褒奖。透过老人的真实感受，这种委婉的“炫耀”不经意流露出来，与年轻人住豪宅、开豪车、穿名牌衣服不同，这是精神愉悦的满足，而背后儿女的孝心则是老人“凡尔赛”的最大底气。

　　有人说，老人的“凡尔赛”，主要是拼儿孙、比孝顺、想当年，哪怕是儿女陪伴的一些细节、小温暖，也会被有意无意地放大很多倍，成为老人们津津乐道的佳话。因为在大多数老人看来，儿女买手机、衣服、营养品，对自己嘘寒问暖固然是孝顺，但他们更希望能感受到儿女的关心和重视，期盼情感交流、心灵慰藉，追求更高质量的晚年生活。对于行动不便、缺少陪伴的老人而言，一次微不足道的共同散步，或一场别出心裁的家庭出游，都会成为其“凡尔赛”的理由。

　　站在全社会的角度看，让老人更有“凡尔赛”的底气，需要儿女们“常回家看看”，听听妈妈准备的唠叨，尝尝爸爸张罗的好饭；也需要全社会“爱的补位”，从物质生活的帮扶，到爱好的培养，再到精神层面的陪伴，都要发挥基层社区的作用，动员各界力量积极参与，以“双向奔赴”构建起关爱老人的公共服务体系，这样才能让老人安享高品质、有温度的幸福晚年。（洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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