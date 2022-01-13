满足“新老人”的消费新需求（洛谭说事）

阿里健康研究院发布的《新老人互联网健康消费洞察报告》显示，去年，60后“新老人”在天猫上购买健康商品和服务的人数比疫情发生前增加了近六成，相应的消费金额增加了近九成，他们展现出的消费能力令人刮目相看。

低龄老人，买面膜的增长了一倍，买袪疤产品的增加了227%，买乳清蛋白粉和增肌粉的增加了55%……阿里健康研究院发布的《新老人互联网健康消费洞察报告》显示，去年，60后“新老人”在天猫上购买健康商品和服务的人数比疫情发生前增加了近六成，相应的消费金额增加了近九成，他们展现出的消费能力令人刮目相看。

有人说，“新老人”或许是目前我国资产持有量最多、消费潜力最大的人群。作为完整享受改革开放与中国经济腾飞红利的一代人，这群60后工资性收入、财产性收入比上一代普遍增加，养老金逐年上涨，消费底气足、能力强，甚至不少人在休闲娱乐、外出旅游等方面的消费需求和购买力可与中青年媲美。特别是他们多数人的下一代都是独生子女，该买房的买了，该完成的子女教育也完成了，因此，没有大项支出压力的“新老人”愿意消费，也敢消费。读懂“新老人”这一庞大群体的消费需求，意义不言而喻。

更潮，更阔，更会玩，“新老人”的新生活正在点亮消费新需求。近年，爱网购、爱健身、爱减肥、爱旅游，这些本应属于年轻人的标签，越来越多被贴在“新老人”的身上。他们有的养生、娱乐两不误，把相当多的退休金花在保健品上，购买维生素、鱼油、蜂胶等；有的白天书画会友，晚上和朋友跳广场舞，隔三岔五约老同学来个周边游、跨省游；有的组队钓鱼、骑行、摄影，时下流行的玩法，他们同样能玩，玩出精彩……“新老人”丰富多彩的生活，越来越让人深刻体会到，他们是消费潜力有待释放的重要群体。

老龄化的脚步走得很快，市场不能聪明得太迟。满足“新老人”的消费新需求，不妨把握机会、趁势而上，在供给端拿出更高水平的表现，加快发展老年自驾旅游、老年新潮体育、老年在线教育、老年智慧娱乐等消费新业态，以高品质的产品引领“银发消费”，夕阳经济必将成为朝阳产业！(洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭)