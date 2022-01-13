收到这类“医疗保险”诈骗短信，千万别点！

今日，“洛阳医保”微信公众号发布消息称，近期，有不法分子利用“【医疗保险】重疾保险已到达不验证自动作废！” 等相关医保话题向参保人员发送诈骗短信或拨打诈骗电话

今日，“洛阳医保”微信公众号发布消息称，近期，有不法分子利用“【医疗保险】重疾保险已到达，不验证自动作废！” 等相关医保话题向参保人员发送诈骗短信或拨打诈骗电话，如果按照提示填写相关信息，则会导致银行卡、医保账户被盗刷等风险。

针对此类短信、电话，洛阳市医疗保障局再次提醒。

如何防范电信诈骗？

如若收到此类短信，或接到诈骗电话，切勿点击任何链接，不要向陌生人透露个人重要信息，更不能按其提示进行转账汇款等操作。

可向国家反诈中心APP或中央网信办(国家互联网信息办公室)违法和不良信息举报中心投诉举报(https://www.12377.cn/)。

温馨提示：

查询医保信息、办理医保业务一定要认准官方渠道：

1.登录国家医保服务平台官网

https://fuwu.nhsa.gov.cn/

2.登录河南医保公共服务平台

https://ggfw.ylbz.henan.gov.cn/hsa-pass-hallEnter/index.html

3.登录河南医保小程序

4.拨打洛阳市医疗保障部门公开服务热线咨询

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