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收到这类“医疗保险”诈骗短信，千万别点！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳医保微信公众号 2022.06.20 17:58

　　今日，“洛阳医保”微信公众号发布消息称，近期，有不法分子利用“【医疗保险】重疾保险已到达，不验证自动作废！” 等相关医保话题向参保人员发送诈骗短信或拨打诈骗电话，如果按照提示填写相关信息，则会导致银行卡、医保账户被盗刷等风险。

　　针对此类短信、电话，洛阳市医疗保障局再次提醒。

　　如何防范电信诈骗？

　　如若收到此类短信，或接到诈骗电话，切勿点击任何链接，不要向陌生人透露个人重要信息，更不能按其提示进行转账汇款等操作。

　　可向国家反诈中心APP或中央网信办(国家互联网信息办公室)违法和不良信息举报中心投诉举报(https://www.12377.cn/)。

　　温馨提示：

　　查询医保信息、办理医保业务一定要认准官方渠道：

　　1.登录国家医保服务平台官网

　　https://fuwu.nhsa.gov.cn/

　　2.登录河南医保公共服务平台

　　https://ggfw.ylbz.henan.gov.cn/hsa-pass-hallEnter/index.html

　　3.登录河南医保小程序

　　4.拨打洛阳市医疗保障部门公开服务热线咨询
[ 责任编辑：唐好优 ]
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