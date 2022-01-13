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全市社保医保基金管理问题专项巡察工作启动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.26 19:09

　　26日，全市社保医保基金管理问题专项巡察动员部署会召开，市委专项巡察组同步进驻被巡察单位开展现场巡察并公布信访举报渠道。

　　本次巡察以市县同巡、上下联动方式开展，市委社保医保基金管理问题专项巡察组负责对市人社局及社保中心、市医保局开展专项巡察，根据工作需要对市财政局、市民政局、市卫健委进行延伸了解。各县区同步对本辖区人社、社保、医保部门开展社保医保基金管理问题专项巡察，根据需要延伸到相关部门。

　　根据习近平总书记关于社保基金安全的重要指示批示精神，按照省委市委开展社保基金管理领域腐败和作风问题专项整治工作安排，本次专项巡察紧盯群众在社会保障、医疗保障方面的烦心事、操心事、揪心事，聚焦决策部署、聚焦重点领域、聚焦能力作风，重点查找以下三个方面问题：

　　聚焦被巡察单位领导班子和班子成员履职尽责情况，重点查看在学习贯彻习近平总书记关于保障和改善民生工作的重要论述，查找贯彻党中央、省委和市委关于社保医保基金管理使用的系列决策部署方面存在的问题。

　　聚焦社保医保基金管理使用涉及的重点领域，查找背后存在的贪污侵占、以权谋私，内外勾结、骗取待遇，失职失责、玩忽职守等腐败问题。

　　聚焦为民服务，查找被巡察单位在社保医保办理中的不作为、慢作为、乱作为，故意刁难、推诿拖延、效率低下等能力作风问题。

　　本次巡察为期45天。巡察期间，专项巡察组开通邮政专用信箱、电子邮箱和值班手机，受理信访举报时间为5月27日至7月11日工作日工作时间。根据规定，市委专项巡察组主要受理反映被巡察单位领导班子及其成员、下一级党组织领导班子主要负责人和重要岗位领导干部问题的来信来电来访；对其他与巡察工作无直接关系的个人诉求、涉法涉诉等信访问题，将按照分级负责、属地管理原则，转交有关部门和单位处理。

　　市委社保医保基金管理问题专项巡察组联系方式一览表

　

　　(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 杨伟峰 袁双双)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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