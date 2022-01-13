网友反映胰岛素难买 洛阳市医疗保障局回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：在医院里买胰岛素经常买不到，而且还限量，前几天看新闻上说胰岛素集采5月30日就在洛阳落地了，定点药店也能买，市区哪些药店是定点呢？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：在医院里买胰岛素经常买不到，而且还限量，前几天看新闻上说胰岛素集采5月30日就在洛阳落地了，定点药店也能买，市区哪些药店是定点呢？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：在医院里买胰岛素经常买不到，而且还限量，前几天看新闻上说胰岛素集采5月30日就在洛阳落地了，定点药店也能买，市区哪些药店是定点呢？
洛阳市医疗保障局回复：因胰岛素存储、运输、使用都有严格要求，药品产能和配送受药企及运输等多方面原因限制，医院会根据使用需求数量做评估按程序采购，我局已尽力协调，后续随着集采胰岛素药品目录的落地，药品供应将很快满足患者需求。目前市内几家连锁的大药店都是定点药店。
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