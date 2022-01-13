灵活就业人员医保缴费后个人账户资金未到账？您可这样处理

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：我是灵活就业人员，医保费用每月由银行代扣，4月、5月费用都已经扣过了，为何医保卡上个人账户返还部分还未到账？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：我是灵活就业人员，医保费用每月由银行代扣，4月、5月费用都已经扣过了，为何医保卡上个人账户返还部分还未到账？

洛阳市医疗保障局回复：因税务系统升级，4月、5月缴费后部分缴费未到账，请您携带身份证到税务部门打印完税证明，到参保地医保中心做到账处理后即可返还。

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