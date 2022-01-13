6月底前，洛龙区将完成31000人次技能培训目标任务

烫洗茶具、投茶、洗茶、冲泡……17日上午，在洛龙区龙门大道上的云溪茶馆，一场中级茶艺师职业技能鉴定考试正在进行。

烫洗茶具、投茶、洗茶、冲泡……17日上午，在洛龙区龙门大道上的云溪茶馆，一场中级茶艺师职业技能鉴定考试正在进行。

当天，考生王晓楠以95分的优秀成绩通过考试。她今年27岁，几年前取得初级茶艺师证后一直在茶馆工作。这次培训期间，还没考试她就被云溪茶馆相中，提前签了劳动合同。

“随着人们生活品质的提高和健康意识的增强，越来越多的人喜欢上喝茶，这不仅推动了茶行业的快速发展，也让茶艺师这个职业比以往任何时候都要吃香。”梁径敏是洛阳市茶艺评茶师协会会长，也是洛阳茶艺师行业唯一的河洛工匠。她说，茶艺师是茶和饮茶人之间的媒介，无论是茶行还是茶馆，都把专业茶艺师视为发展壮大的“助推器”。一名成熟的茶艺师，不仅要具备专业的茶文化知识、熟练的冲泡技巧、行云流水般的茶艺展示，还要有与客户沟通的技巧。可以说，客户对一家茶馆评价的好坏，取决于茶艺师是否专业。