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洛龙区未来小学学生郭涵菲：不畏困难，只为遇见“更好的自己”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.13 08:41

　　今年12岁的郭涵菲是洛龙区未来小学六二班的班长，同时也是该校大队委宣传委员、英语社团社长、主持人。曾荣获洛阳市“三好学生”、洛龙区“红领巾奖章”等荣誉的郭涵菲，在谈及此次获评2022年度洛阳市“新时代好少年”时激动地说：“这是一份鼓励，也是一种鞭策。”

　　“在郭涵菲的身上，我感受到优秀是一种习惯。”未来小学教师王晓说，自己是郭涵菲的班主任，也是她一路走来的陪伴者和见证者。“郭涵菲热衷参加课外活动，却从不会因为那些活动而耽误学习，总是能科学合理地分配好自己的时间。”在王晓看来，郭涵菲是个“让人省心的学生”，她对自己的要求远高于老师的期望。

　　最好的教育是言传身教。郭涵菲好习惯的养成，自然离不开她的家庭教育。“要想孩子优秀，父母要成为孩子的引导者。”郭涵菲的母亲李莲说，她和孩子父亲都是大学老师，在各自的工作领域都取得了一定的成绩，“父母对待工作和学习的态度，孩子能够感受到，所以我们家长都应该先做好自己”。

　　李莲说，除督促孩子在学校认真听讲外，她不再给孩子增加课外负担。在孩子学习之余，李莲经常会陪着她参加各种各样的文体活动，“我希望能和孩子做朋友，我们常常会一起喝奶茶、一起看电影，我们之间无话不谈”。

　　这样的家庭环境也造就了郭涵菲自信的性格特点。郭涵菲回忆，她10岁那年就独自随队前往北京参与中央电视台少儿频道《看我72变》节目的录制了。当时还发生了一个小插曲——在节目录制开始前，她突然发现母亲将她的演出服颜色买错了，这也就意味着她和其他演出队员的服装无法统一。身在异地的她委屈又生气地给母亲打电话，但母亲在电话那头只反复告诉她“事已至此要冷静，要自己想办法解决问题”。后来，郭涵菲克服心理障碍，在舞台上圆满完成了表演。

　　事后，李莲感叹，那一次确实是自己的疏忽，但孩子因祸得福，不仅提升了独立解决问题的能力，还学会了消化负面情绪，她特别欣慰。

　　“我知道成长的道路上总会磕磕绊绊，我们要学会依靠自己、强大自己。”郭涵菲说，在未来的日子里，她会好好学习、多多读书，去不断遇见那个“更好的自己”。(洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 实习生 刘淼淼)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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