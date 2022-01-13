洛龙区发展将添300亿元信贷支持

昨日，洛龙区与建设银行洛阳分行签署战略合作协议。 昨日，洛龙区与建设银行洛阳分行签署战略合作协议。 根据协议，建设银行洛阳分行将积极统筹金融资源配置，发挥金融带动作用，在未来5年内为洛龙区提供总额不低于300亿元的信贷授信，综合运用信贷、理财、信托、基金、债券、投行等手段，通过信贷规模倾斜、价格优惠和全方位特色金融服务，全力支持洛龙区经济社会发展。 洛龙区将围绕“对标深圳南山，建设创新高地”总目标，充分发挥协调职能，完善项目选择机制，为建设银行洛阳分行参与全区重点项目服务创造最优环境，开创政银合作崭新局面。 市委常委、洛龙区委书记张玉杰参加活动。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 特约通讯员 苟华云）