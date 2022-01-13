今年年底前，洛阳力争实现社区文化合作社全覆盖

9日上午，洛阳市洛龙区英才社区的新时代文明实践站内一派热闹景象，一节由社区书画院组织的牡丹写意书画课正在进行。
9日上午，洛阳市洛龙区英才社区的新时代文明实践站内一派热闹景象，一节由社区书画院组织的牡丹写意书画课正在进行。
9日上午，洛阳市洛龙区英才社区的新时代文明实践站内一派热闹景象，一节由社区书画院组织的牡丹写意书画课正在进行。
英才社区志愿者书画院自2016年8月成立以来，以满足社区居民身心需求为导向，长期开设书法、绘画、篆刻、剪纸等培训课程，英才社区文化合作社就是在此基础上建立的。
“目前，我们还有舞蹈、编织等12个项目类别的艺术团队，累计参与人数达7200余人。”该社区负责人表示，接下来，为吸纳更多有才艺的人，社区将根据居民需求，开展更多的课程培训及文艺活动，为居民提供才艺学习和展示的平台。
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