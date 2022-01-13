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洛阳市文化馆开展社区公益培训 助力“文化进社区”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.15 17:57

　　“一二三四、二二三四……”近日，伴随着美妙的乐声，一支舞蹈队在洛阳市洛龙区龙瑞社区内表演。为丰富社区居民的业余文化生活，洛阳市文化馆志愿服务团队组织社区舞蹈爱好者开展了一场舞蹈培训活动。

　　据了解，为深入推进我市全国文明典范城市创建工作，健全文化服务运行机制，洛阳市文化馆启动“文化进社区”志愿服务活动，从今年6月至12月，组织文化志愿服务队走进西工区、涧西区、老城区、瀍河区和洛龙区的13个社区，为社区文艺骨干、文化能人和文化志愿者以及社区广大群众开展舞蹈、戏曲、声乐、书法、国画等公益培训，切实提升社区文艺骨干、文化能人、文化志愿者的公共文化服务水平，丰富群众的文化生活，助力“文化进社区”活动走深走实。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 李晓霞 文/图)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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