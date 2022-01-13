“捡”个状元当当(趣话古代科考)

科举考试是古代知识分子改变命运、跻身仕途的重要途径。历代科举制度不尽相同，但大体一致，考生须通过地方上的预选考试，考中秀才，然后奋力“闯三关”，通过乡试、会试(明、清之前称省试)、殿试，方才有望金榜题名。

科举考试是古代知识分子改变命运、跻身仕途的重要途径。历代科举制度不尽相同，但大体一致，考生须通过地方上的预选考试，考中秀才，然后奋力“闯三关”，通过乡试、会试(明、清之前称省试)、殿试，方才有望金榜题名。

有趣的是，科考像人生一样充满意外，有人落榜后逆袭当了状元；有人更出奇，竟然自填榜单，自封状元。

杨大人套路真多

与现代高考相比，古代科考评卷有点儿“随意”，主考官的个人偏好及文学水准几乎决定了考生的命运。万一主考官“眼瞎”，你就是状元苗子也白搭。

公元796年的那届进士科考试，因为考官改错卷子，考生李程含恨落榜。令人啼笑皆非的是，这件事情后来有了神转折。

李程后来当过东都留守，管辖过东都洛阳，甚是有才。当年参加进士科考试时，他踌躇满志、志在必得，洋洋洒洒地写了篇《日五色赋》。

出考场时，他正好碰上高官杨于陵下班。杨大人拉住李程的手，亲切地问：“这位同学，今年考题难不难呀？考得咋样啊？”

李程掏出草稿给杨大人看。杨大人边看边点头：“不错不错，今年状元非你莫属！”

谁料现实打了杨大人的脸，他相中的状元苗子竟然落榜了。杨于陵越想越气，如此优秀的人才都不录取，主考官是吃闲饭的吗？

杨于陵可不是一般人。他当过京兆尹、吏部尚书，是官场的老前辈。唐代“牛党”领袖牛僧孺就是他推荐提拔的。牛僧孺当过宰相，晚年任东都留守居于洛阳，叱咤风云，牛气得很。能发现这种人才的杨于陵，自然也很牛。

无奈科考不归杨大人管，这可咋整？老杨自有套路。他在往年的科考试题集里偷偷添上了李程的文章，但没署名，然后故意找碴儿，指着此文质问主考官为何出旧题。主考官吓得脸都白了，出错试题可是要命的事儿呀。

老杨乘胜追击：“要是今年有人写出这样的赋，该打多少分？”主考官说，要是谁能写得这么好，必须让他当状元呀！

老杨趁势收套，表明此文乃“应届考生”李程写的。

主考官借坡下驴，点头哈腰，谢天谢地，赶紧重新发榜，将李程列为第一名。

自封状元也行

唐末考生陆扆(音同乙)没遇到杨于陵这样的贵人，他的科考第一名是自己“偷”来的。

晚唐风雨飘摇，时局动荡。陆扆是南方人，他进京赶考那年，农民起义闹得正凶，唐僖宗逃离京城，科考中断。

为了表示对朝廷的忠心，陆扆随驾逃难，由此结识了宰相韦昭度。陆扆保驾有功，本有希望捞个进士当当，可是黄巢起义才消停，军阀混战又开始了。

陆扆眼看京城难回，科考无望，非常沮丧。为了实现金榜题名的人生目标，他缠着韦宰相，建议就地举行科举考试以稳定人心。

韦大人认为此事难办：夏季太热，并非正规考试日子，再说官员们都在为性命担忧，一时也找不到主考官。

陆扆自告奋勇，拉来与自己关系密切的某官员当主考官，又就近找了一些考生，草草举行了一届“高考”。然后，他揽下了填写中榜名单的差事，把自己的名字写在了榜首，不太光荣地当上了状元。

《北梦琐言》记载，同僚们心知肚明，每到天热，逮住机会便要取笑陆扆一番：“今日好造榜矣。”

其实凭良心说，陆扆是有才华的。他当状元后入朝为官，恰赶上唐僖宗驾崩，唐昭宗即位。他与学士们比赛作赋，写得又快又好，就连皇帝都为他点赞。

陆扆官运不错，当过宰相，可惜后来被贬为沂王傅，掌管东都洛阳。

公元904年，大军阀朱全忠强势逼宫，要求唐昭宗迁都洛阳。朱全忠就是后梁开国皇帝朱温。事发时，他名义上还是唐朝臣子。洛阳是他的地盘，把皇帝弄到这里好辖治。

昭宗无力反抗，窝窝囊囊地来到洛阳。朱全忠还是不放心，派人趁夜入宫杀死了皇帝。城门失火，殃及池鱼，朱全忠大开杀戒，前朝老臣一个个被其杀害，老陆也没逃脱。

时也运也，生逢乱世，当上状元也没落得好下场。新时代，科技腾飞，经济发展，重人才重教育，只要你勤奋学习、不懈奋斗，定能闯出一番新天地。(洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜)