驾考科目二考试网上预约成功率低？市公安局详解原因

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：我在网上进行科目二预约考试，总是提示预约优先级不足，预约失败，这是咋回事？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：我在网上进行科目二预约考试，总是提示预约优先级不足，预约失败，这是咋回事？

对此，市公安局回复：我市的驾驶人约考在“交管12123”互联网平台的考试预约系统，统一进行。互联网考试预约系统对预约申请人的上一次考试日期进行自动排序，自动审核，自动回馈预约结果。优先级不足失败是因为您排名靠后，您可再次预约，或者选择考试人数较少的考场。

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