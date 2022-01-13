走捷径不如自己拼（趣话古代科考）

高考结束，等分数线和分数出来，就该报志愿了。高考分区划线、分区录取，河南考生众多，竞争激烈。

高考结束，等分数线和分数出来，就该报志愿了。高考分区划线、分区录取，河南考生众多，竞争激烈。

古代的科举考试一度也是分区录取。曾在洛阳工作过的北宋名臣司马光，还为如何实现科考公正干过一仗。

生在京城比中彩票还幸运

中国地广人众，而教育资源有限，怎样合理分配录取名额，均衡选拔各地人才，自古以来都是难题。

教育水平的高低，一般与各地的经济水平相关。河洛地区位居中原，盛唐时期经济发达，尤其是东都洛阳和西京长安，是全国的政治、经济、文化中心，尽享各种政策红利，名师云集。名师的“押题”经验往往比其他地区的老师丰富，京城考生考中进士的概率自然更高。

史载，唐代各州的科考录取名额一般为两三人，而西京长安、东都洛阳每次都有数十人，甚至上百人。名士柳宗元对此甚为不满，他在《送辛生下第序略》中发牢骚：“京兆尹岁贡秀才，常与百郡相抗。”哼！京城一个地方录取的考生数量，比全国各地的录取名额加起来还多，真是岂有此理！

不得不说，京城考生在人生起跑线上就赢了一大半人。书读得再好，也不如会投胎呀！

给中原争一个状元

到了宋代，京城一带的科考红利好像消失了。据统计，在北宋进士里，南方考生占了九成还多，北方考生竟连一成都不到！

这是为啥？因为打仗呗！北宋重文轻武，军事力量薄弱，外族屡屡入侵，战事不断。到后来，金军南下，入侵中原，洛阳、汴梁(今开封)沦陷，连皇帝都被“绑架”走了。

北方不太平，北方的教育环境也不会好，考生科考发挥自然不稳定。而东南地区受战乱影响较小，经济、教育水平后来居上，所以南方考生在科考中的表现非常突出。

北宋名相寇准祖籍山西，但他常年在河洛地区工作、生活，俨然以中原人自居。相传，某年科考，他被朝廷委任为主考官，见又是南方考生夺得第一，心中不忿，硬是把成绩排名第二的中原考生改为第一。

晚年在洛阳编著《资治通鉴》的司马光，为人低调，朴素节俭。他虽然看不惯寇准平时奢侈浮华的生活作风，在科考录取方面却跟寇准有共同语言。

他认为，“古之取士，以郡国户口多少为率”，朝廷应按各地的人口比例分配录取指标，以平衡各地之间的人才差异，而“今或数路中全无一人及第”，有些地方竟然没有一个考生被录取，这也太不像话了！

司马光呼吁朝廷“逐路取人”，分区定额录取考生，这样有利于社会的整体发展和稳定。

认干爹不如自己拼

明太祖朱元璋执政期间，南北方考生大战了一场，导致了分卷考试制度的确立。

那时应天府(今南京)是首都，某年录取了50多个进士，无一例外全是南方考生。北方考生群情激愤，联名上告主考官徇私舞弊，包庇同乡。

主考官是南方人，他大喊冤枉，声称“江南本多才俊”，然而皇帝不吃这一套。为了安抚考生、稳定北方局势，朱元璋把主考官流放到外地，并增补了61名北方考生为进士。

自此，科考逐渐形成了南北分区、分卷取士的规矩。有人认为，这也是现代高考分省录取的起源。

分区录取有利有弊。有些考生钻空子，千方百计到录取名额较多的区域参加科考，古人管这叫“冒籍”“冒贯寄应”。相传，古时有个北方考生，为了考中进士，居然认了一个名叫周吉的人当干爹，偷改籍贯，到干爹的籍贯所在地考试。

明清时期，为了缓和民族矛盾，稳定边境局势，巩固统治，朝廷会在录取人才时优待边远地区的考生，于是常有其他地方的考生冒充边远地区籍贯参加科考。

投机取巧的人毕竟是少数，有真才实学的人不屑于耍花招。比如北宋欧阳修，认定朝廷应该“凭才取人”，即便头两次科考都落榜，也要凭真本事再战。

他请名士胥偃指导自己写“高考作文”(古称“时文”)，积极备考，最终通关成功，金榜题名，到洛阳就任西京留守推官，从此纵横文坛，成了“唐宋八大家”之一。（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜）