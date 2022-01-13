9日，市委副书记、政法委书记、洛河市级河长杨骁带领相关部门负责人，到洛宁县巡河，并调研防汛抗旱、乡村振兴等工作。 9日，市委副书记、政法委书记、洛河市级河长杨骁带领相关部门负责人，到洛宁县巡河，并调研防汛抗旱、乡村振兴等工作。 杨骁先后到上戈镇、故县镇、罗岭乡，走进村庄、企业、水库、景区等地，实地了解防汛抗旱、乡村振兴、“三夏”生产、创建“五星”支部等工作进展情况，对洛宁县充分发挥资源禀赋、深入推进乡村振兴、统筹好安全与发展所取得的成效予以肯定。 杨骁强调，要提升政治站位，深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示，坚持人民至上、生命至上，及早全面动员部署防汛避险救灾工作，全面排查隐患风险，加快补齐防汛短板，切实加强河道和水库防洪安全，做好水库调度运用，全力保障群众安全河湖安澜，确保主汛期安全度汛。要深入贯彻落实乡村振兴“151”工作举措，持续守好防返贫底线，扎实推进“三清两建”、乡贤返乡创业、乡村运营、集镇建设、“三变”改革工作，扎实推进“五星”支部创建，认真谋划部署，层层压实责任，切实把创建“五星”支部和全局性重点工作统筹起来，有效助推城乡基层党支部干事创业、争星晋级，不断提升基层治理体系和治理能力现代化水平。要全力以赴抓好“三夏”生产，加快收获进度、抢收快打，确保颗粒归仓；不误农时抓好夏播，加强夏季田间管理，高质量种足种好秋粮，为秋季农业丰收打好基础，切实扛稳粮食安全重任。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)