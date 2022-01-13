洛宁县城郊乡多措并举推动人居环境整治

“经过整改，道路干净多了，看着心情也舒畅。”日前，提起村容村貌的变化，洛宁县城郊乡余庄村村民郭红菊说。

“经过整改，道路干净多了，看着心情也舒畅。”日前，提起村容村貌的变化，洛宁县城郊乡余庄村村民郭红菊说。

以前，村民在道路两侧私自搭建厨房、厕所等，影响村子整体风貌。前不久，余庄村依法对其进行拆除，并将闲置空地利用起来，见缝插绿，在各家门前设置篱笆小花园，村子面貌焕然一新。

这是城郊乡推进人居环境整治工作的一个缩影。近期，该乡开展“作风能力建设+人居环境整治”评比活动，推动相关工作深入开展。具体来说，该乡建立督查评比长效机制，对评分前三名的村分别奖励工作经费5000元、3000元、1000元；后三名的村，村党支部书记要作表态发言，连续两次排名后三的，扣除半年绩效工资。

在有效的激励机制下，不少村子积极找准差距，迎头赶上，冯庄村就是其中之一。“干啥啥不行，总是倒数第一名”，是冯庄村之前的的真实写照。前两天，该村村民裴雪朋却给村委会送来锦旗。这是咋回事？

事情要从裴雪朋家后边的排水渠说起。排水渠是该村重要的排水通道，由于缺乏管理淤泥满地，已影响到裴雪朋的房屋。得知村委会已经进行了清淤工作，在外工作的裴雪朋第一时间回乡表示感谢，这才有了前面的一幕。

“我们还规划在村口建设停车场，满足村民停车需求。”看到村子发生的变化，冯庄村党支部书记、村委会主任李江涛干劲儿十足，对未来充满信心。

城郊乡有关负责人表示，通过评比活动，全乡的人居环境整治工作已取得明显成效，各个村子真正实现“净”起来。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 金曦 通讯员 赵笑菊 杨慧怡)