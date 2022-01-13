洛宁县坚定践行“两山”理念 以绿色擦亮高质量发展底色

“这里原本是一片荒山野岭，如今是基础设施齐全的国家森林公园，更是我们县的天然生态屏障。”5月30日上午，在位于洛宁县城北侧的凤翼山公园，工作人员向记者讲述了这里的变化。

“这里原本是一片荒山野岭，如今是基础设施齐全的国家森林公园，更是我们县的天然生态屏障。”5月30日上午，在位于洛宁县城北侧的凤翼山公园，工作人员向记者讲述了这里的变化。

确实今非昔比。凤翼山公园树木郁郁葱葱，环境幽静，置身其中，让人心驰神往，在清新的空气中感受大自然的馈赠。举目南望，洛宁城区美景尽收眼底。

近年，洛宁县积极践行“两山”理念，抢抓黄河流域生态保护和高质量发展战略机遇，紧紧围绕“洛阳南部生态发展区”总体定位，坚持生态与产业发展、与乡村旅游高质量发展、打造最佳人居环境三结合，持续深化国土绿化提速提质行动。

以生态与产业发展相结合为例，去年以来，洛宁县积极推动锦绣渡洋乡村振兴示范区项目建设，打造万亩智慧果园种植区，建设生态屏障。目前，第一批果树树种已经种下，来年便可收获累累硕果。