洛宁县后上庄村：振兴路上越跑越靠前

初夏时节，大山深处的洛宁县下峪镇后上庄村自有一种安静悠闲的田园气息。

初夏时节，大山深处的洛宁县下峪镇后上庄村自有一种安静悠闲的田园气息。

村民在新建的亭子里休息

近日，阔别家乡多年的张少丽回到后上庄村，看着眼前的变化十分惊喜——昔日垃圾成堆、杂草丛生的村口河滩变成了精致的小游园；村中多了不少“高门楼”“二层楼”，院墙一看就是精心设计过的；以前村中只有一条水泥路，如今通往每家的路已全部硬化……

后上庄村地处洛宁、栾川、卢氏三县交界处，全村308户，昔日交通不便、缺少产业，尽管在2016年脱贫摘帽，但发展依然缓慢。近几年，小山村靠着3个“锦囊妙计”驶入发展快车道。

持续“输血”强组织

农村富不富，关键看支部。作为后上庄村的帮扶单位，市住房公积金管理中心近年持续为村子“输血”——派来一批批驻村第一书记和工作队，不仅促成支部结对共建和党员互帮互学，还大力推进村党支部组织生活标准化，以此来增强组织凝聚力、向心力。

班子强了，“造血”功能也强了——“90后”王利平本是一名留守妇女，有一定文化基础，在外打过工，对村里的事非常上心。2020年4月，驻村第一书记杨洋发现王利平积极性很高，有一定能力，便积极向村党支部推荐重点培养，发展她入党，担任村委委员兼妇联主任。前段时间，王利平还被评为全市优秀团干部。