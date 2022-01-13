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洛阳市全国文明典范城市创建观摩——洛宁县【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.20 19:55

 

　　20日下午，洛阳市全国文明典范城市创建暨城市提质工作观摩活动第三组来到洛宁县观摩。

　　观摩组首先来到洛宁县同心·在礼社区。社区整合党群服务中心、农民书画院、家风家训馆、爱心超市、爱心助考服务点建设新时代文明实践站，并开展志愿服务、助老服务等多种服务，举办了丰富多彩的文化文艺活动，让在礼社区成为文明和谐的“幸福家园”。

　　随后，观摩组先后到正在建设中的洛宁县全民健身体育活动中心、青年创新创业基地进行参观。这两个项目建成后将进一步完善洛宁县的城市功能，更好满足群众健身、创新创业需求，让县域发展的“大图景”与千家万户的“小目标”交相辉映。

　　近年，该县强化创建引领、夯实提质基础，坚持民生至上、群众需求第一，倾力打造文明生态宜居宜业城市，不断提升群众的获得感幸福感安全感。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 文/图/视频）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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