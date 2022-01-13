洛宁县长水村：志愿服务“零距离” 提升群众幸福感

73岁的刘麦花独居在家，行动不便，长水村百事服务团的志愿者们定期帮助打扫房间，送去生活用品，并陪老人唠家常。

“今天中午谁也不许走，全都在家里吃饭！”近日中午12点多，在洛阳市洛宁县长水镇长水村，村民刘麦花把几个穿着红马甲的人“堵”在了自家大门口。

“刘大娘，快让我们走吧，下次再留我们吃饭。”

?“不中，上回就这么说，到咱自己家，你们还客气啥？”

和刘麦花对话的人，名叫张志良，是长水村百事服务团的一员。73岁的刘麦花独居在家，行动不便，长水村百事服务团的志愿者们定期帮助打扫房间，送去生活用品，并陪老人唠家常。

上门服务“一老一小”、给居民代买生活物品、定期开展环境卫生清整……近年，长水村依托新时代文明实践站成立百事服务团，瞄准群众的急事、难事、烦心事，开展助老助残、义诊义捐、环境卫生整治等常态化服务，实现服务群众“零距离”。

“志愿者帮助村民们解决实际困难，同时也感召更多有能力的村民加入志愿服务队伍。”张志良说，现在该村的百事服务团已经有30多名志愿者，几乎都是村里的乡亲，“堵门留吃饭”这种事，大伙儿隔三岔五就碰上，老百姓高兴，大家干着心里也舒坦。

开展志愿服务是长水村大力推进新时代文明实践工作的一个缩影。该村依托新时代文明实践站，以更接地气、更具活力、更有温度的新时代文明实践活动，打通宣传群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”。

文明成风化俗，如细雨无声润物，看似鸡毛蒜皮的小事，往往是关系乡风文明的大事。长水村大力推进新时代文明实践工作，建立健全民主议事会、道德评议会、红白理事会和乡贤参事会制度，并组织开展“星级文明户”“道德模范”“五好家庭”等系列评选活动，在村民中形成了“比家风”“比文明”“比上进”的良好社会风尚，推动民风持续向善向好。

聚焦群众需求，长水村还建设了党群服务中心、休闲文化广场等，并配有图书阅览室、公共电子阅览室、多功能室，免费向村民开放。各类公共服务资源通过新时代文明实践站，畅通了服务群众的“最后一公里”，切实做到群众在哪里，文明实践就延伸到哪里。

“如今，新时代文明实践站已成为服务群众、满足群众精神文化生活的新阵地。”长水村新时代文明实践站相关负责人表示。今后将不断丰富文明实践载体和内容，持续多元化开展新时代文明实践服务，让服务向“深”里走，向百姓“心”里走，进一步提升群众获得感和幸福感，赋能乡村振兴。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 金曦 文/图 通讯员 谭宁亚)