大专可报，不限专业！洛宁县公开招聘事业单位工作人员82名

近日，洛宁县发布招聘公告：洛宁县为满足事业单位工作需要，充实事业单位工作人员队伍。经县委、县政府研究同意并报市人社局、市编办核准备案，决定面向社会公开招聘事业单位工作人员82名。 近日，洛宁县发布招聘公告：洛宁县为满足事业单位工作需要，充实事业单位工作人员队伍。经县委、县政府研究同意并报市人社局、市编办核准备案，决定面向社会公开招聘事业单位工作人员82名。 本次招聘考试分为网上报名、资格初审、笔试、面试资格确认、面试、体检、考察、公示、研究聘用等环节。

每人只能报考一个岗位。未在规定时间内完成注册、报名、缴费、打印的，报名系统自动关闭，不再补报，不接受现场报名。考生自2022年6月14日09:00起至6月17日17:00，登录报名网址：http://apply.lyrcrs.com /132/login.aspx，按要求注册后填写报名信息、上传照片进行网上报名，请妥善保管注册密码，用于查询报考资格初审结果等事项。考生请注意上 传符合系统规定、清晰、无变形、一寸近期正面免冠证件照(红、蓝、白底均可)，jpg格式，照片文件大小在400k以内。

资格初审于报考者提交报名申请的24小时内进行，并提出初审意见。报名申请被接受的人员，可于提交报名申请后登录原报名网站，查看是否通过报考资格初审。

通过资格初审的报考者，不能再改报其他职位，也不能再修改任何报考信息。未通过资格初审的报考者可于2022年6月17日17:00前修改完善相关信息重新提交报考申请，也可改报其他职位。

网上缴费时间：2022年6月14日09:00起至6月18日17:00。

根据省财政、物价部门批准的收费标准，通过报考资格初审的报考者按30元缴纳笔试考务费，网上缴费需使用支付宝。未按期缴费的视为自动放弃。

考察合格者，按招聘职位计划等额确定拟聘用人员，并进行不少于7个工作日的公示。公示无异议者，即确定为新聘用人员。试用期1年，试用期满后，经考核合格正式聘用，实行岗位管理。

新聘用人员应在所聘单位服务满5年后方可流动。

＞＞＞洛宁县2022年公开招聘事业单位工作人员公告 ⑥