洛阳加速打造国际一流先进耐火材料创新研发和生产制造基地

立足耐火材料产业发展，洛阳将积极践行换道领跑战略，以加速产业集聚化发展为重点，加快建成国际一流的先进耐火材料创新研发和生产制造基地，力争到2025年全市产业发展规模突破300亿元。

利尔生产车间

立足耐火材料产业发展，洛阳将积极践行换道领跑战略，以加速产业集聚化发展为重点，加快建成国际一流的先进耐火材料创新研发和生产制造基地，力争到2025年全市产业发展规模突破300亿元。这是记者在近日召开的全市耐火材料产业高质量发展工作推进会上了解到的。

围绕推动产业集聚发展

洛阳将以伊川为重点，偃师、孟津，新安等为辅，进一步优化产业发展布局，打造有品牌、有规模、有特色的产业发展集群；依托打造耐火材料产业专业园区，发挥中钢洛耐、洛阳利尔等行业龙头企业的品牌和资源优势，带动促进产业集聚发展；支持行业龙头企业开展行业垂直整合，壮大企业规模，提升行业发展质量。

围绕加强创新载体建设

洛阳将抓好省高温新材料产业研究院、省先进高温材料中试基地等新型创新(平台)载体建设，立足现有耐火材料产业发展基础，提升产品性能，加快建立行业相关单位共同参与、产学研用相结合的科技创新体系。

围绕加快实施“三大改造”

洛阳将持续提升产业绿色化水平，以创建省级、国家级绿色工厂为重要抓手，推动企业实施节能降碳改造升级，构建企业绿色制造体系；持续提升产业智能化水平，以创建省级智能工厂(车间)为重要抓手，实施关键岗位“机器换人”；加快推进技术改造，推进新技术、新工艺、新装备的应用。

耐火材料产业是“十四五”期间洛阳重点发展的十大产业集群之一。洛阳耐火材料产业在创新研发和生产制造方面具备较强基础，拥有国内唯一的国家级综合性耐火材料研究院中钢洛耐院，中钢洛耐、洛阳利尔等龙头企业以及盛铁、科创新材、大洋等重点企业20余家，去年产业规模约80亿元。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 文/图 通讯员 黄会鸽)