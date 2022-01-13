洛阳将对新发放的个人中央政策创业担保贷款实行财政全额贴息

日前，记者从洛阳市人力资源和社会保障局获悉，为贯彻落实《河南省人民政府关于印发稳就业若干政策措施的通知》文件精神，减轻创业者资金压力，鼓励更多人积极创业，洛阳市将对新发放的个人中央政策创业担保贷款实行财政全额贴息。

日前，记者从洛阳市人力资源和社会保障局获悉，为贯彻落实《河南省人民政府关于印发稳就业若干政策措施的通知》文件精神，减轻创业者资金压力，鼓励更多人积极创业，洛阳市将对新发放的个人中央政策创业担保贷款实行财政全额贴息。

近年来，为扶持创业，带动就业，洛阳市持续加大对各类符合条件的创业人员的资金扶持力度。例如，个人可申请最高不超过20万元的中央政策创业担保贷款，以及最高不超过30万元的市级政策创业担保贷款；合伙经营或组织起来创业的，可申请最高不超过150万元的创业担保贷款；小微企业可申请最高不超过300万元的创业担保贷款，且都能享受财政贴息。这些措施加大了对创业者的扶持力度，提高了贷款的可获得性。

洛阳市创业贷款担保中心相关负责人介绍，按照新出台的《河南省人民政府关于印发稳就业若干政策措施的通知》文件精神，个人或合伙经营(组织起来创业)申请中央政策创业担保贷款，均可享受财政全额贴息，这将为创业者省出一大笔真金白金。以创业者小李为例，放在去年，他若申请中央政策创业担保贷款20万，一年利息为10515.56元，其中政府贴息6066.66元，他个人承担4448.9元，实行财政全额贴息后，10515.56元利息全部由政府承担，相当于为小李省了4448.9元。

洛报融媒记者了解到，为让更多创业者充分享受到创业担保贷款政策红利，洛阳市创业担保贷款经办机构通过无纸化办公、一站式办理、降低反担保门槛、拓宽反担保渠道等举措，进一步提升服务、简化流程，助力洛阳青年友好型城市建设和经济健康发展。

创业人员如有创业担保贷款方面的需求和疑问，可拨打电话64150723、63234276、63228521咨询，也可登录官网洛阳市创业贷款担保中心官网www.lydbzx.com，或者关注微信公众号“洛阳市创业贷款担保中心”咨询。(洛报融媒·洛阳网记者 牛鹏远 通讯员 李培博 陈勇)